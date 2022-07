Inscrição na lista de espera do Sisu termina nesta segunda (18); veja como fazer

O Sisu é a plataforma do Ministério da Educação que seleciona estudantes para vagas em cursos de ensino superior de instituições públicas. O processo utiliza as notas obtidas pelos estudantes no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Para participar, o aluno deve acessar o seu boletim Sisu e manifestar interesse em um dos dois cursos escolhidos no ato da inscrição. Os aprovados na lista de espera devem ser convocados pelas instituições de ensino a partir do dia 25.

