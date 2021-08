Inscrição em competição da USP para alunos do ensino médio da rede pública termina quarta (18)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para a edição 2021 da Cuco (Competição USP de Conhecimentos) terminam nesta quarta-feira (18). O desafio, que foi criado exclusivamente para estudantes do ensino médio da rede pública do estado de São Paulo, tem como objetivo auxiliar os alunos a ingressarem nos cursos de graduação da USP (Universidade de São Paulo), na zona oeste de São Paulo.

Para participar, o estudante pode se inscrever gratuitamente pelo site Vem pra USP!, onde estão disponíveis o formulário on-line e todas as informações da competição.

A quinta edição da CUCo será realizada em fase única, composta por uma prova on-line com 18 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. As questões abordam conteúdos de ciências humanas, ciências da natureza, matemática e língua portuguesa, de acordo com a série do estudante.

Os melhores estudantes de cada ano do ensino médio são premiados com certificado de participação e acesso à plataforma on-line com material complementar de estudo, entre outros benefícios.

Os premiados do terceiro ano ganham isenção da taxa de inscrição do vestibular da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), responsável pela prova para ingressar na universidade.

As provas serão realizadas no formato on-line a partir do dia 23 de agosto, às 8h (de Brasília), até 27 do mesmo mês, às 22h. O resultado deverá ser divulgado no dia 31 do mesmo mês, segundo a USP.

O programa Vem pra USP! também disponibiliza um canal virtual para auxiliar os estudantes, que pode ser acessado pela internet ou pelo aplicativo Telegram. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone/WhatsApp (16) 3364-8282.