Inmet emite alerta de tempo seco; veja os cuidados com a saúde

Outras medida importantes segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo) são umidificar o ambiente com toalhas úmidas e bacias com água; permanecer em locais protegidos do sol sempre que possível e ingerir bastante água.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta segunda-feira (18) um alerta de baixa umidade relativa do ar para grande parte do Brasil.

