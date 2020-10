Inmet alerta para risco de morte por conta da onda de calor no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para o risco de morte por hipertermia em razão da onda de calor que atinge diversas regiões do Brasil.

O alerta do órgão vale até quinta (8) ou sexta-feira (9), dependendo da localidade. Este tipo de aviso ocorre quando a temperatura está 5ºC acima da média do local por período de 2 ou 3 dias. Atualmente, isso tem sido verificado em partes do Centro-Oeste e do Sudeste, além de áreas do estado do Tocantins.

Entre os locais com previsão de 5ºC acima da média nos próximos dias no estado de São Paulo, de acordo com o Inmet estão as regiões de Campinas, Bauru, Araraquara, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araçatuba, São José Do Rio Preto, Presidente Prudente e Marília. O Inmet prevê ainda potencial de recordes de calor em toda a região centro-norte de São Paulo.

Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são outros locais que também têm o alerta de perigo por conta de temperaturas acima da média na região. Nesta segunda-feira (5), a cidade de Água Clara, nordeste do Mato Grosso do Sul, chegou a marcar 44,6°C.

Em Minas, o alerta do órgão vale principalmente para o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba.

O calor extremo tem sido observado em São Paulo, principalmente no norte e noroeste do estado. Em Jales (interior de SP) foi registrado 41,9°C nesta segunda (5), novo recorde, já que supera os 41,7°C verificados no dia 30 de setembro. Essa é a maior temperatura desde 2007.

Outros valores acima dos 41°C também foram registrados: Votuporanga (41,8°C), Ibitinga (41,2°C) e Barretos (41,1°C ). A marca de 42,1°C verificada no sábado em Catanduva é a maior temperatura desde 1961 na cidade.

Na capital paulista, de acordo com as medições da Estação Meteorológica Automática do Inmet-Mirante de Santana, a temperatura máxima desta terça (6) na capital foi 36,4°C, a maior já registrada para o mês de outubro desde 1943.

Após o final de semana de alívio no calor na faixa leste do estado a temperatura voltou a disparar nesta segunda. Na última sexta-feira (2) a capital registrou 37,4°C, sua maior temperatura do ano e a 2ª maior temperatura da série histórica das medições do Inmet. O recorde de temperatura máxima absoluta para a cidade é de 37,8 °C, em outubro de 2014.

CALOR INTENSO

De acordo com o Inmet, a causa do intenso calor que atinge grande parte do território brasileiro ainda é um persistente bloqueio atmosférico que se instalou na área central do Brasil. A previsão é que o calor continue muito intenso até a quinta-feira (8) pelo menos.

Embora o calor prossiga com força, ainda com potencial de recordes entre o centro-norte de São Paulo e o nordeste do Mato Grosso do Sul, o gradual aumento de umidade virá em parte através dos ventos de noroeste amazônicos que começam a ficar mais úmidos nesta época do ano.

A partir de quinta-feira, o Inmet prevê a possibilidade de chuva mais regular e mais generalizada, quando o padrão de bloqueio atmosférico deve ser rompido.

HIPERTERMIA

A hipertermia ocorre quando quando a temperatura do corpo fica acima de 37,4°C. A temperatura regular do corpo é em torno de 36°C. Quando há uma elevação, o organismo utiliza várias estratégias para resfria-lo, como o suor, de acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.

O problema ocorre quando por conta do calor excessivo, ou quando a pessoa fica muito tempo no sol e não tomar líquidos suficientes, o processo de resfriamento do corpo não funciona corretamente.

Os sintomas são dores abdominais, contraturas musculares, vômito, dor de cabeça, tontura, fraqueza, excesso ou falta de suor, sintomas neurológicos como irritabilidade, alucinações, delírios, convulsões e coma.

Quando o calor do ambiente é extremo, afeta os órgãos internos e causa lesões no coração, nas células musculares, vasos sanguíneos, o que ao prejudicar os órgãos internos pode levar a pessoa a morte, segundo a entidade.

Entre as dicas para se prevenir estão: comer pouco e várias vezes ao dia (auxilia na digestão), ingestão de 8 a 10 copos de água, a água de coco é uma boa fonte de nutrientes, usar roupas leves e de cor clara, evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 17h horas, usar filtro solar, chapéu, evite tomar cafeína e álcool.