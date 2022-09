Início da semana deve ser marcado por temporais em parte do país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início desta semana, que marca a chegada da primavera ao hemisfério sul, deve ser de fortes temporais na região Sul e parte do Centro-Oeste e Sudeste do país, segundo o Climatempo.

Há previsão de tempestades alcançando os 100 mm no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina até quarta-feira (21), que podem provocar enchentes, desabamentos e deslizamentos de terra.

Segundo o Climatempo, esses volumes também podem ser atingidos no sul do Mato Grosso do Sul, parte do estado de São Paulo e, mais adiante, no sul de Minas Gerais e pontos do Rio De Janeiro.

Um corredor de umidade que vem da Amazônia, junto a uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e o oeste do Rio Grande do Sul, promovem as condições ideais para as fortes chuvas.

Além disso, há, entre segunda (19) e terça-feira (20), previsão da formação de uma área de baixa pressão atmosférica entre as costas sul e sudeste do país que terá características de ciclone extratropical --fenômeno meteorológico caracterizado por fortes tempestades e ventos--, dando origem a uma frente fria.

Porto Alegre deve ter uma segunda-feira chuvosa entre a tarde e a noite. A mínima prevista é de 14°C, e a máxima, de 21°C. Terça-feira segue a mesma tendência, co m chuva, e termômetros variando entre 15°C e 23°C. Na quarta-feira, com temporais e trovoadas isoladas, mínima de 15°C e máxima de 25°C.

Já em Cuiabá, apesar das chuvas, a semana deve ser de muito calor. A máxima pode atingir 38°C de segunda a quarta-feira, dia em que devem acontecer trovoadas isoladas.

Na capital paulista, segundo previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a semana será quente, mas chuvosa a partir da próxima terça-feira (20).

Nesta segunda-feira (19), a previsão é de dia ensolarado, mas, segundo o centro de gerenciamento, ainda fará frio durante a madrugada, com mínima em torno de 11°C. Durante o dia, a máxima pode chegar aos 26°C.

O cenário começa a mudar na terça, quando, com termômetros variando entre 15°C e 25°C, são previstas tempestades isoladas pela cidade.

Quarta-feira (21) deve seguir o mesmo enredo. O calor aumenta, com a máxima podendo chegar 28°C. A mínima prevista é de 18°C. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há 89% de chance de chuva para o dia.