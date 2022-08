Ingestão de fibras pode proteger de alergias, mostra teste em ratos

De acordo com o professor Jorge Kalil Filho, da USP, no entanto, a aplicação dos resultados não se consolidou entre os médicos.

"A microbiota intestinal exerce papel de um órgão extra no corpo, tamanha sua importância para nossa saúde", afirma Ricardo Barbuti, médico gastroenterologista do Hospital das Clínicas da USP que pesquisa a influência do microbioma em doenças gastrointestinais.

Verificou-se também, nos animais tratados com butirato, redução da espessura da pele e menor presença de células do sistema imunológico na região lesionada.

Os ratos alimentados com dieta rica em fibras e os que receberam butirato tiveram redução de danos na área inflamada, em comparação com os animais que ingeriram dieta pobre em fibras.

Além disso, administraram, por via oral, butirato associado a uma substância radioativa que permitiu rastrear o trajeto e o tempo que a substância percorre no corpo, sendo detectada na pele dos ratos 45 minutos após a ingestão.

Os pesquisadores alimentaram grupos de camundongos com dieta rica em fibras e outros com dieta pobre em fibras. Os ratos tinham uma inflamação cutânea na região das costas semelhante à dermatite atópica, induzida por substâncias químicas.

O estudo também teve a participação de cientistas do Hospital Universitário de Lausanne (Suíça) e da Universidade de Manchester (Reino Unido). Os resultados foram publicados na revista Mucosal Immunology no início de junho.

À reportagem, um dos principais autores da pesquisa, Ben Marsland, da Universidade Monash, em Melbourne (Austrália), diz que "há grande potencial na aplicação dessa substância [butirato] na pele, com efeitos diretos no local onde o tratamento é necessário''. "É uma substância segura, que pode ser testada em ensaios clínicos muito rapidamente", afirma.

Os experimentos mostraram que, após ingestão, as fibras são fermentadas no intestino por bactérias que produzem o butirato, um tipo de gordura capaz de fortalecer a camada externa da pele, impedindo a desidratação e a penetração de causadores de alergia, como ácaros e micróbios.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pesquisa conduzida na Austrália, no Reino Unido e na Suíça indicou que, em ratos, a ingestão de alimentos ricos em fibras fortalece a pele e reduz sintomas e gravidade de doenças alérgicas como a dermatite atópica, que afeta cerca de 20% das crianças no mundo. A próxima etapa serão os estudos clínicos em humanos.

