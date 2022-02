Influenciadora registra enxurrada arrastar até carro em Petrópolis, no Rio

A influenciadora flagrou a queda de barreiras e uma pessoa pedindo socorro. Pouco mais de uma hora após o início do temporal, ela ficou desesperada com os barulhos que ouvia. "Vamos sair daqui", pediu para a família.

Com o passar das horas, no entanto, o tom de brincadeira cedeu lugar à apreensão e a imagens cada vez mais assustadoras. "Caiu barreira na casa de alguém lá em cima", narrou. "Isso nunca aconteceu, faz muito tempo que não acontece".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Bia Forster, 18, divulgava a rotina ao lado do filho pequeno nas redes sociais, nesta terça-feira (15), quando interrompeu os vídeos sobre a alimentação da criança para mostrar a enxurrada formada ao lado de sua casa, no Alto da Serra, em Petrópolis, durante o temporal de seis horas que atingiu a cidade serrana do Rio de Janeiro.

