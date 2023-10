Influenciadora brasileira aparece e diz que sofreu assédio na África

A brasileira disse que preferiu fazer o trecho da África via terrestre por que não conseguiu juntar dinheiro para bancar as viagens aéreas.

No inicio da tarde desta segunda, uma nova publicação na página da influenciadora disse que uma seguidora havia conseguido localizá-la e que ela iria para um aeroporto buscar internet para falar com a família.

No domingo (29), a prima Nayane Carolline, que diz ser assessora da influenciadora, fez uma publicação na página de Nataly dizendo que ela teve contato com a família havia 48 horas e que fazia 24 horas que um contato tinha visto a brasileira pela última vez.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Nataly Castro, 28, que segundo a família deixou de manter contato desde sexta-feira (27) passada, deu notícias na noite desta segunda-feira (30). Em vídeo publicado na sua página no Instagram, disse que estava bem após sofrer assédio e "passar por situações complicadas nos últimos dias enquanto fazia o trecho da África ocidental via terrestre".

