Influenciadora bate carro e mata personal trainer em Manaus

"Prestei todo socorro necessário no momento que ocorreu, assim como estou prestando todo socorro necessário à família da vítima. Estou de luto", completou Rosa no texto postado nos stories.

Rosa Tavares se pronunciou no Instagram: "Eu não estou com capacidade nenhuma para nada nesse momento. O que ocorreu hoje foi uma grande fatalidade. Só Deus e meus familiares sabem como está meu coração".

Segundo a Polícia Civil, o carro da blogueira colidiu com a moto do personal trainer. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira na Rua Pará, na zona centro-sul da capital amazonense.

