Influenciador e rifeiro são presos em operação na BA contra lavagem de dinheiro e jogos de azar

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma operação da Polícia Civil da Bahia prendeu nesta quinta-feira (5) 20 pessoas suspeitas de envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas por meio de rifas ilegais.

Entre os presos estão o influenciador Ramhon Dias e o rifeiro José Roberto, conhecido na internet como Nanam Premiações. Juntos, eles têm quase 2 milhões de seguidores em uma rede social, onde divulgam rifas e premiações. Em apenas um desses sorteios divulgados, a dupla prometia o prêmio de R$ 400 mil.

De acordo com a investigação, os vencedores dos sorteios eram fake e os prêmio não eram entregues. O grupo teria movimentado R$ 500 milhões, segundo a polícia.

Nas redes sociais, Ramhon Dias se apresenta como empresário e "máquina de prêmios". Nesta quinta-feira, ele apagou todas as fotos do seu perfil oficial. A defesa do influenciador negou os crimes e disse que Dias é perseguido pela polícia.

O rifeiro José Roberto, o Nanam Premiações, tem postagens com sorteios de iPhones, carros de luxo e motos. A reportagem não localizou a defesa dele.

Outras 12 prisões foram cumpridas em Salvador. Um suspeito investigado resistiu à prisão e no confronto com os policiais, no bairro de Santa Cruz, foi alvejado e socorrido, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito era o alvo prioritário da operação, denominada de "Falsas Promessas". Contra ele havia um mandado de prisão.

A investigação apontou que o suspeito era o responsável pela logística de distribuição de drogas e armas de uma das maiores facções criminosas com atuação na capital baiana. Com ele os policiais apreenderam uma pistola turca, com kit rajada e mira a laser.

A operação também prendeu cinco pessoas em Goiás e uma no Ceará.

Nas casas dos alvos foram apreendidos dezenas de veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas de grife, além de dinheiro em espécie.

Entre os itens apreendidos estavam um relógio cravejado de diamantes, bolsas avaliadas em R$ 14 mil e um tênis de R$ 17 mil.