Influencer morta no Rio era mãe solo e perdeu 50 kg após ser traída

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luanne Jardim, a influenciadora fitness morta durante tentativa de assalto no Rio de Janeiro, tinha dois filhos e emagreceu 50 kg após ser traída.

Ela era mãe solo de Laura (8) e Heitor (2). Nas redes sociais, além de falar sobre emagrecimento, Luanne também falava sobre sua rotina e seus desafios como mãe.

Em uma homenagem de dia das crianças para a filha no ano passado, ela postou uma foto com a menina antes do emagrecimento e escreveu: "Como todos os dias, me culpo por ter deixado minha obesidade te privar de uma infância saudável. Por vergonha do meu corpo, ter te levado pra conhecer a praia somente com 4 anos de idade, por nunca ter participado das festas da família, de amiguinhos, de passeios?"

Em março deste ano, começou a namorar João Farche. O pedido foi feito num avião, quando os dois estavam prestes a saltar de paraquedas. João estava no carro com Luanne quando criminosos abordaram o carro e dispararam contra a influenciadora.

Luanne começou a se dedicar à vida fitness após ser traída em outro relacionamento. Em seu perfil, ela brincava com o seu peso antes e depois da "gaia":