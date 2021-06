Inep publica edital do Enem; inscrições começam em 30 de junho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O edital do Enem 2021 foi publicado na nesta quarta (2) no Diário Oficial da União. Com atraso de mais um mês em relação aos anos anteriores, a publicação traz detalhes sobre a prova que está marcada para os dias 21 e 28 de novembro.

As inscrições começam em 30 de junho e vão até 14 de julho. Os candidatos terão até 19 de julho para o pagar a taxa de inscrição, de R$ 85.

A prova terá as versões impressa e digital na mesma data. O edital não especifica quantas vagas serão abertas para a modalidade digital.

A equipe do ministro da Educação, Milton Ribeiro, planejava adiar esta edição do exame para janeiro de 2022 por causa da pandemia e por questões orçamentárias. Voltaram atrás diante da repecrussão negativa.

Nesta segunda (31), o ministro anunciou as datas da prova pelo Twitter.

A Folha de S.Paulo mostrou na última semana que o governo Jair Bolsonaro ainda não assinou o contrato com a gráfica para a impressão das provas do exame. As indefinições sobre as datas de realização das provas e trocas nas chefias do órgão têm atrasado os procedimentos preparatórios do exame.

O edital traz a informação de que "haverá procedimentos específicos para a aplicação" do Enem nesta edição por causa da pandemia. O documento, no entanto, não detalha quais serão esses procedimentos. O único procedimento citado se refere a obrigatoriedade do uso de máscara durante a prova.

Na última aplicação da prova, realizada em janeiro, os candidatos enfrentaram uma série de problemas pela ausência da adoção de medidas de segurança contra a Covid-19. Estudantes chegaram a ser impedidos de realizar o exame por conta de salas superlotadas.