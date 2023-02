Indígenas Guarani cobram de Lula e Guajajara demarcação imediata de terras

No documento, a Comissão Guarani Yvyrupa justifica seu apelo afirmando que o povo Guarani é o que menos foi contemplado com demarcações até então. "Essas terras que dependem da assinatura de vocês estão ameaçadas por invasões e pela devastação", destaca.

"Essas terras só não foram demarcadas antes porque a caneta do governo anterior [de Jair Bolsonaro] trabalhou contra os povos indígenas -paralisando as demarcações de maneira ilegal quando já estava tudo encaminhado", diz o documento, que é endereçado ao presidente Lula e à ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara.

Desse total, segundo a comissão, quatro delas necessitariam apenas de uma "canetada" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretando a sua homologação, enquanto outras oito estariam aguardando uma portaria declaratória do Ministério dos Povos Indígenas.

