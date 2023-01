Indígenas Guajajara de 12 e 15 anos são baleados e internados em estado grave no Maranhão

"Embora a proteção dos povos indígenas e a titularização dos territórios seja de competência da atuação direta do governo federal, [a gestão estadual] promove ações e programas que têm por objetivo a garantia da segurança dentro dos territórios e a permanência dessas comunidades", disse o Governo do Maranhão, em nota.

Os adolescentes estão internados no Hospital Regional de Grajaú, segundo a Secretaria de Saúde do Maranhão.

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Dois indígenas Guajajara adolescentes foram internados em estado grave após serem baleados na madrugada de segunda-feira (9) na rodovia MA-006, no interior do Maranhão.

