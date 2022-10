Indígenas denunciam compra de votos no Xingu

Rodrigo Cyrineu, coordenador jurídico da coligação de Mauro Mendes no Mato Grosso, afirmou que a acusação é mentirosa e que cobrará providências do Tribunal Regional Eleitoral e da Procuradoria Regional Eleitoral.

Dias antes da visita de Nadal, representantes da aldeia haviam se reunido na prefeitura de Marcelândia e solicitado verbas para melhorias na estrutura do local. De acordo com o relato de um dos presentes nesse encontro, a gestão municipal não liberou o dinheiro.

Segundo um indígena ouvido pela reportagem sob anonimato, não é incomum que pessoas passem pelas aldeias para falar sobre política em tempos de eleição. O secretário, no entanto, não era conhecido pelos Yudjá até pouco tempo antes do episódio, segundo essa liderança.

De acordo com o depoimento, ele ainda "disse que, se os candidatos ganhassem, iria dar outra parte do dinheiro, não especificando o valor". "Lincoln não pediu para votar em um candidato específico, pediu voto para todos os candidatos da ‘colinha’", diz o registro.

Segundo o BO, após a conversa com os indígenas presentes, Lincoln chamou uma das lideranças para falar reservadamente, pedindo para que servisse como cabo eleitoral de seus candidatos. Quando o indígena se negou, o secretário insistiu e lhe entregou um maço de R$ 1.500 em notas de cem, junto com mais santinhos.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Indígenas da etnia Yudjá/Juruna, da região do Xingu, no Mato Grosso, dizem que foram alvo de uma tentativa de compra de votos, ainda antes do primeiro turno, em prol da aliança do presidente Jair Bolsonaro (PL) no estado.

