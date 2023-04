Índia ultrapassa a China em abril para ser país mais populoso do mundo, projeta ONU

Por outro lado, a Índia tem a maior taxa de natalidade do mundo. O país deve ter 50% mais pessoas do que na China em 2064, ainda segundo a ONU, e atingir 1,7 bilhão de habitantes.

A população chinesa envelheceu. Para conter o crescimento populacional nos anos 1980, a China obrigou os casais chineses a terem apenas um filho. A medida controlou a explosão demográfica, mas agora a situação se inverteu: o governo extinguiu a política do filho único, mas não reverteu a tendência. A expectativa é de que a população chinesa seja 8% menos em 2050 em comparação com a atual.

A organização não informou a data exata em abril que a Índia ultrapassará o país fronteiriço. Desde que a ONU contabiliza as populações do mundo, nos anos 1950, a China sempre foi a nação mais populosa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Até o final do mês de abril a Índia ultrapassará a China será o país mais populoso do mundo, segundo projeção da ONU divulgada esta semana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.