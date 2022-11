Incêndio na Globo destruiu galpão de 'Todas as Flores', mas não deixa feridos

As chamas atingiram a cidade cenográfica da novela "Todas as Flores", exibida pelo Globoplay.

A Globo disse, em nota, que não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos. As causas estão sendo apuradas.

