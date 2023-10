Incêndio em plantação de cana de usina mata quatro trabalhadores em Goiás

As empresas prestadoras de serviço da usina disseram não saber a origem do fogo.

O Corpo de Bombeiros de Goiás informou que quatro pessoas morreram no acidente e três foram encaminhadas com ferimentos ao hospital. Uma das vítimas, com graves queimaduras, foi levada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugol) e permanece internada. Outro trabalhador está no hospital de São Simão e um terceiro recebeu alta ainda nesta quinta.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio em um canavial de usina na noite desta quinta-feira (19) matou quatro trabalhadores e deixou outros três feridos na cidade de São Simão, em Goiás. A Polícia Civil investiga e realizará perícia na manhã desta sexta-feira (20) para identificar as causas do acidente.

