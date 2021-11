Incêndio em depósito de gás destrói carros e derrete caixas d'água no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de gás em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio, no início da manhã desta quarta-feira (3), destruindo carros, danificando imóveis e derretendo caixas d'água. O fogo já foi controlado. Os bombeiros continuam no local fazendo o rescaldo e não há feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os vizinhos acionaram o socorro às 4h32 após perceberem as chamas. O galpão fica na rua Saquarema, no bairro de Vila Leopoldina, área residencial. A via está interditada. O incêndio foi controlado às 6h23.

Moradores de casas mais próximas do galpão precisaram deixar os imóveis devido ao risco de explosões e ao intenso calor, que chegou a derreter algumas caixas d'água.

Houve relatos de pequenas explosões, e imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade do fogo, além dezenas de botijões de gás e pelo menos três veículos destruídos pelas chamas, de acordo com os bombeiros. Uma igreja também teve danos causados pelo fogo.

Equipes dos quartéis de São João de Miriti, Campos Elíseos, Nova Iguaçu, Irajá, Grajaú e Caxias atuam no local.