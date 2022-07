Incêndio em comunidade atinge barracos e gera enorme coluna de fumaça em SP

Moradores de outras cidades do ABC, como Santo André, também relataram conseguir avistar a cortina de fumaça que se formou com o incêndio.

As viaturas do Corpo de Bombeiros estão paradas em um campo de futebol que fica bem em frente a uma pequena encosta, onde ficam os barracos que estão pegando fogo. Ainda não se sabe com certeza o número de barracos que foram atingidos e se há vítimas.

O incêndio teve início por volta das 10h30 da manhã, no cruzamento das ruas Joaquim de Oliveira Freitas e Francisco Jorge Maciel, na altura do número 3.500 da avenida Mutinga. A comunidade fica próxima à rodovia Anhanguera.

