Incêndio destrói livraria e ponto de encontro no subúrbio do Rio

Ivan Costa com a bicicleta que usava para vender livros Divulgação A imagem mostra um homem com uma bicicleta e livros **** "Eu estava sem esperança. Mas muitas pessoas estão mandando mensagens querendo apoiar. Não consegui dar conta de tanta mensagem", disse Ivan ao chegar em casa, depois que os bombeiros controlaram o incêndio.

Outros livreiros e clientes começaram a se mobilizar durante a madrugada para reerguer a Belle Époque. Tradicional no centro do Rio, a livraria Leonardo da Vinci faz campanha para que Ivan possa construir um novo acervo. A Blooks Livraria também manifestou apoio. Páginas online cariocas como a Suburbano da Depressão e a Rio Antigo prometeram ajudar.

Ivan é livreiro desde 2008. Vendia livros em uma bicicleta até abrir o ponto fixo no Méier, há quatro anos e meio. Agitador cultural, organiza feiras mensais na rua, com expositores, lançamentos de livros e saraus. Antes do incêndio, planejava um evento com escritoras argentinas.

Entre as antiguidades destruídas estão bilhetes da época da transição do trem a vapor para o trem elétrico, um fato histórico para o subúrbio carioca.

As chamas que queimaram dez mil livros, discos, cds e antiguidades foram registradas pelo livreiro Ivan Costa, 41, proprietário do espaço, em um vídeo postado nas redes sociais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reduto de escritores periféricos no Rio e espaço de encontros literários e feiras, a livraria e sebo Belle Époque - Discos e Livros, no Méier, zona norte da cidade, foi destruída por um incêndio na noite desta quinta (21). Ninguém ficou ferido.

