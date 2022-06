Incêndio destrói galpão de reciclagem em Guarulhos, na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bombeiro foi socorrido com ferimento na perna após atuar no combate ao incêndio que destrói um galpão de reciclagem na avenida Guinle, em Guarulhos, na Grande São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira (20).

O galpão fica entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna. O fogo já provocou o desabamento de paredes.

Ao menos 14 equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. Não há registro de vítimas no interior do galpão até o momento. As chamas altas e muita fumaça chamam a atenção na região.

Galpão de reciclagem é destruído por incêndio em Guarulhos (SP) Reprodução/TV Globo A imagem mostra chamas altas de um incêndio **** Em maio, um grande incêndio atingiu uma fábrica de plásticos em Guarulhos.

Ao menos 66 agentes e 25 viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram em duas frentes para conter as chamas no prédio, localizado entre a avenida Marcos Paulo Gonçalves e a rua Sr. do Bonfim, no Jardim Triunfo, região de Bonsucesso.

Também trabalharam para conter o incêndio agentes da Polícia Militar, GCM (Guarda Civil Municipal), Defesa Civil e EDP (distribuidora de energia elétrica).

Em abril, outro incêndio de grandes proporções destruiu um complexo de galpões na rua São Miguel dos Campos, 793, na Vila Barros, também em Guarulhos. O local é próximo ao aeroporto internacional, em Cumbica.

O Corpo de Bombeiros trabalhou no local com 90 homens e 28 viaturas para conter o fogo, com apoio da Polícia Militar, prefeitura, GCM, Defesa Civil, EDP e Sabesp. Não houve vítimas.