Incêndio de grandes proporções atinge supermercado em Florianópolis

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu o supermercado Fort Atacadista no bairro Campeche, em Florianópolis (SC), na manhã desta quinta-feira (23). Até o momento não há registro de feridos. À reportagem, o Corpo de Bombeiros confirmou que o registro do incêndio ocorreu por volta das 10h40, quando ao menos oito viaturas, incluindo cinco caminhões, foram enviadas para combater as chamas. Nas redes sociais, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) também divulgou a ocorrência e se deslocou para garantir "a segurança no entorno" enquanto os bombeiros tentam conter as chamas. "Incêndio de grandes proporções em loja comercial no Campeche. Forças de segurança no local", diz a GCM. "Felizmente, até o momento, não há registro de vítimas." Em nota, o supermercado informa que a loja foi totalmente evacuada após o primeiro foco do incêndio. "Até o momento, não há registro de feridos e vítimas, e o corpo de bombeiros está atuando no local desde, aproximadamente, às 11h", afirma a nota. "Ainda não é possível precisar o impacto na estrutura da loja e estoque de mercadorias."

