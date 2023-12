Incêndio atinge prédio em BH e deixa 15 feridos, um deles em estado grave

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Quinze pessoas foram encaminhadas para atendimento médico após um incêndio atingir parte de um prédio de 15 andares em Belo Horizonte, na noite desta terça (5).

Uma das vítimas, em estado grave, foi encontrada inconsciente na escada do prédio. As outras 14 tiveram intoxicação por inalação de fumaça, que tomou todo o edifício.

A Polícia Civil foi acionada, mas ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

O prédio fica no Lourdes, bairro de classe média alta no centro-sul da capital mineira. O fogo começou em um apartamento no terceiro andar, e os bombeiros foram acionados por volta das 23h.

Em balanço divulgado na manhã desta quarta (6), a Defesa Civil municipal afirmou que a vistoria não constatou riscos de desabamento do prédio.

No entanto, quatro apartamentos foram interditados: a unidade onde pode ter começado o incêndio e outra no mesmo piso, que teve a porta atingida pelas chamas; e outros dois apartamentos no quatro andar. O salão de festas também foi interditado parcialmente, por risco de queda de material.

Os responsáveis foram notificados a manter distância e providenciar medidas de recuperação das áreas afetadas.