Incêndio atinge Parque Nacional de Brasília, e presidente do ICMBio aponta indícios de crime

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atinge neste domingo (15) o Parque Nacional de Brasília, conhecido também como parque da Água Mineral.

O presidente do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), Mauro Pires, afirmou que o incêndio apresenta indícios de ser criminoso. Segundo ele, o fogo iniciou-se próximo à Granja do Torto e rapidamente se alastrou para dentro do parque por causa do clima quente e seco.

Ninguém havia sido preso até a publicação deste texto.

"A causa do incêndio é sem dúvida criminosa. Começou na divisa da Granja do Torto e adentrou ao parque", disse à reportagem.

O combate às chamas conta com a ação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e brigadistas do ICMBio. No início da noite, por volta das 18h, as equipes ainda permaneciam no local.

O parque é uma unidade de conservação importante para a proteção dos rios que abastecem a região.

Além de seu papel ambiental, o local atrai muitos visitantes, especialmente por suas piscinas naturais, que são uma das principais atrações turísticas da área.