Incêndio atinge Parque Nacional de Brasília e ICMBio aciona brigada própria

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge nesta segunda-feira (5) o Parque Nacional de Brasília, no Distrito Federal, a cerca de 10 km da Esplanada dos Ministérios.

O Corpo de Bombeiros disse que o fogo consumiu uma "área considerável", próxima à sede do parque. As chamas começaram no final da manhã e a fumaça pôde ser vista de bairros próximos.

O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), responsável pela administração do local, afirmou que a brigada própria também foi acionada.

"No momento, as condições do fogo e do clima na região são severas. Enquanto isso, as equipes da Unidade de Conservação Federal seguem mobilizadas para dar início ao combate até esta noite", afirmou o instituto.

"O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) informa que está mobilizando esforços para o combate ao incêndio no Parque Nacional de Brasília, com o auxílio da Brigada Nacional Wellignton Peres e com o apoio do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal."

Os bombeiros afirmaram que 72 militares trabalham no combate às chamas, com apoio de um helicóptero e 11 viaturas.

O Distrito Federal está há 121 dias sem chuvas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O dia mais seco do ano foi registrado no último sábado (3), quando a umidade relativa do ar chegou a 9%.

Nesta segunda, o Inmet emitiu um alerta laranja --de perigo-- para a região central do país, incluindo todo o Distrito Federal e parte de Goiás.

"Umidade relativa do ar está variando entre 20% e 12%. Risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz", diz o aviso.

No ano passado, também no mês de setembro, um incêndio atingiu parte da vegetação do parque. Com a seca, o fogo costuma se alastrar rapidamente.

O Parque Nacional de Brasília é mais conhecido pelo nome de Água Mineral. O local é procurado por moradores, especialmente no período da seca, por causa das piscinas e trilhas.

O parque foi aberto em 1961, cerca de 7 meses após a inauguração da capital federal. A área tem 42,3 mil hectares e abrange também o município goiano de Padre Bernardo.