Incêndio atinge parque em resort de Rio Quente (GO)

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu na tarde desta quinta-feira (22) estruturas do Hot Park, parque aquático que fica dentro de um resort em Rio Quente, no sul de Goiás. Ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram turistas deixando o local enquanto as chamas consomem a cobertura do restaurante e outras estruturas próximas à piscina de ondas do parque.

As chamas teriam começado por volta de 13h30 na vegetação próxima, segundo relato da brigada de incêndio do local aos bombeiros. Uma fagulha voou, atingindo a cobertura de palha do restaurante, de onde o fogo se alastrou rapidamente para quatro palhoças próximas --todas as estruturas ficaram completamente destruídas, segundo as autoridades.

Ainda de acordo com os bombeiros, duas residências foram atingidas, de maneira superficial. Três cilindros de gás de cozinha explodiram, mas as equipes conseguiram tirar das chamas outros 29 equipamentos antes que também fossem atingidos.

Por volta das 16h, as equipes continuavam combatendo pequenos focos do incêndio e fazendo o rescaldo da operação, mas já não havia possibilidade de propagação das chamas.

Em nota, a assessoria do Hot Park informou que o incidente foi rapidamente controlado pela brigada local e pelo Corpo de Bombeiros e que o incêndio só atingiu o restaurante do parque, que foi isolado e fechado. O parque foi evacuado por prevenção, seguindo os protocolos de segurança, e será reaberto nesta sexta-feira (23), segundo a nota.

Ainda de acordo com a assessoria, o Rio Quente Resorts, maior complexo de águas termais da América do Sul, ao qual pertence o parque, está operando normalmente.