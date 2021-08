Incêndio atinge parque de cerrado na Grande SP, e fuligem chega à capital

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um grande incêndio atingiu neste domingo (22) o Parque Estadual Juquery, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a prefeitura da cidade, as chamas já devastaram mais de metade da área do parque.

A administração municipal diz que, segundo relatos, o incêndio foi causado por um balão. Segundo o governo de São Paulo, mais de 240 pessoas foram mobilizadas para atuar no combate do fogo, com o apoio de viaturas terrestres, helicópteros e aviões.

Localizado nos municípios de Caieiras e Franco da Rocha, o Parque Estadual do Juquery tem uma área de quase 2.000 hectares e preserva o último fragmento de cerrado da região metropolitana de São Paulo. O símbolo do parque é a seriema, uma ave típica do cerrado.

Nas redes sociais, paulistanos reclamaram da fuligem em casa em locais como Santa Cecília, Tucuruvi, Ipiranga e Bom Retiro, além da mudança de coloração no céu. As buscas pelo termo "fuligem" no Google também tiveram um aumento repentino na tarde deste domingo, sobretudo em Santo André, São Paulo e São Bernardo do Campo.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura de São Paulo confirmou que o problema foi causado pelo incêndio no parque em Franco da Rocha. "A fuligem desse incêndio está sendo transportada pelo vento de quadrante norte para a capital paulista", disse.

O CGE vem alertando para o risco de queimadas e incêndios florestais diante da baixa umidade relativa do ar neste fim de semana. Às 11h30 deste domingo, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil decretou estado de atenção na capital. No mesmo horário, a cidade registrou sua temperatura média máxima, de 29,2°C.

Em nota, o governo de São Paulo alertou a população sobre os riscos dos balões. "Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é considerado crime ambiental (Lei Nº 9.605/98) e coloca em risco a vida humana e toda a biodiversidade", afirmou.

No sábado (21), a capital também registrou um incêndio de grandes proporções, na região do Parque Estadual Jaraguá, próximo à área de reserva indígena. O fogo começou durante a manhã, chegou a ser controlado, mas novos focos foram registrados à noite, diz o governo paulista.

"Os agentes estaduais atuaram em parceria com a comunidade e conseguiram extinguir as queimadas no fim do sábado. As causas serão apuradas pelas autoridades competentes. A área atingida também será avaliada", afirmou.

Segundo o CGE, devido a um bloqueio atmosférico, a massa de ar seco e quente sobre os estados do Sudeste e Centro-Oeste vai continuar até a próxima quinta (26), impedindo o avanço das frentes frias. "Dessa forma, o predomínio é de muitas horas de sol, calor e baixa umidade do ar na Capital paulista".

A expectativa é que novos recordes de temperatura do inverno 2021 sejam batidos, com o ápice do calor previsto para a metade da semana. "Os percentuais de umidade permanecem longe do ideal, com valores mínimos próximos ou abaixo dos 20%, no período da tarde", diz a previsão.