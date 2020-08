Incêndio atinge hospital em Brasília e pacientes são retirados às pressas

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu na manhã deste sábado (29) o hospital privado Santa Luzia, um dos maiores de Brasília. Um grande volume de fumaça saiu dos andares superiores do prédio, que fica na Asa Sul, região central da capital federal. Pacientes foram retirados às pressas, alguns em macas.

O hospital integra a Rede D'Or São Luiz. Pacientes e pessoas que passavam pelo local gravaram imagens e postaram nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal afirmou, no final da manhã, que o incêndio foi controlado e não deixou feridos.

Ele teve início no quinto andar da unidade hospitalar, no sistema de refrigeração. Os trinta pacientes que estavam no mesmo andar foram retirados para o combate às chamas e reencaminhado ao local após o fogo ter sido apagado, de acordo com os bombeiros.