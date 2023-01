Incêndio atinge galpão dentro de Aeroporto do Galeão no RJ

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio atinge um galpão no terminal de cargas do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta (18).

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o acionamento para a região foi recebido às 13h46. Nove quartéis foram enviados para o local para controlar o fogo.

Não há até o momento informações sobre o que causou o incêndio.

Um alerta foi emitido pelo Centro de Operações Rio pedindo que os motoristas que trafegassem pela linha vermelha, ao lado do aeroporto, tivessem cuidado por causa do acumulado de fumaça no local.

A reportagem tenta contato com a assessoria de imprensa do Aeroporto do Galeão para saber se os voos foram paralisados por causa do incêndio e se há feridos.