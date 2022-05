Incêndio atinge fábrica de plástico em Guarulhos (SP)

Na última quarta-feira (27), também em Guarulhos, um complexo de galpões foi destruído por um incêndio de grandes proporções. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros trabalhou no local com 90 homens e 28 viaturas para conter o fogo.

Ao menos 36 agentes e 13 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham para conter as chamas no prédio, que fica entre a avenida Marcos Paulo Gonçalves e a rua Sr. do Bonfim, no bairro Jardim Presidente Dutra.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grande incêndio atinge uma fábrica de plásticos em Guarulhos, na Grande São Paulo, neste domingo (1º). Os bombeiros estão no local desde as 16h30.

