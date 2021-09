Incêndio atinge creche no Complexo da Maré, no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu a Creche Municipal Pescador Albano Rosa, no Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira (10).

Imagens compartilhadas nas redes sociais por moradores da região mostram uma grande quantidade de fumaça encobrindo o local, que funcionava no momento do incidente. Apesar do susto, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, ninguém se feriu.

A corporação foi acionada para atender a ocorrência na avenida Bento Ribeiro Dantas, na zona norte do Rio de Janeiro, às 13h50 desta sexta. Duas horas depois, em contato com a reportagem, o CBMRJ informou que o fogo havia sido controlado e a operação já era de rescaldo.

O número de alunos que estava na creche no momento do incidente não foi confirmado, mas a Secretaria Municipal de Educação afirmou que as crianças presentes foram levadas em segurança para uma escola municipal vizinha.

A causa do incêndio vai ser apontada pelo Corpo de Bombeiros. Como os danos ao prédio da creche foram grandes, um novo espaço deve ser construído no terreno, segundo a SME. Durante as obras, os inscritos serão transferidos para outras instituições na região.

"A Coordenadoria Regional de Educação está acompanhando todos os procedimentos e disponível para prestar o atendimento necessário aos profissionais de educação, alunos, pais e responsáveis", completou a nota.

Bombeiros do batalhão da Ilha do Fundão tiveram apoio dos quarteis de Ramos e da Ilha do Governador na operação de combate ao fogo.