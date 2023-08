Incêndio atinge casarão em Perdizes, na zona oeste de SP

Your browser does not support the video tag.





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casarão, tombado pelo patrimônio histórico do município, ficou bastante destruído após um incêndio iniciado na madrugada desta sexta-feira (4). O imóvel fica na rua Dr. Homem de Melo, próximo ao cruzamento com a rua Cardoso de Almeida, em Perdizes, zona oeste de São Paulo.

Moradores da vizinhança dizem que o incêndio começou por volta das 4h. Os bombeiros e a Defesa Civil acabaram acionados logo em seguida e o fogo foi completamente controlado às 9h.

Não houve vítimas e as causas não tinham sido informadas até a publicação desta reportagem.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o casarão estava abandonado e havia muita madeira no imóvel. Os cômodos internos ficam bastante destruídos. Houve grande dano no telhado, que colapsou.

Em nota, a prefeitura afirmou que não há riscos de desabamento, mas o imóvel foi interditado por causa de possível reignição de chamas.

Durante o incêndio, as chamas ficaram altas por conta dos materiais inflamáveis dentro do imóvel, o que assustou os vizinhos.

Nove equipes dos bombeiros foram para o local e ruas da região precisaram ser interditadas. Por volta das 8h30, já com o incêndio controlado, apenas uma viatura permanecia no local, com a equipe trabalhando no rescaldo. Os trabalhos foram encerrados por volta do meio-dia.

Equipes do DPH (Departamento do Patrimônio Histórico, da Secretaria Municipal de Cultura, farão uma vistoria para avaliar os danos do incêndio no casarão tombado.

IMÓVEL TINHA PROJETO DE RESTAURO

Mesmo desocupado, diz a gestão municipal, o imóvel tinha projeto de restauro elaborado e analisado com parecer favorável pelo DHP. Ele está previsto para ser votado pelo Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) na próxima segunda-feira (7), como consta em pauta publicada na edição de 31 de julho do Diário Oficial.

A restauração do imóvel é uma diretriz de aprovação do empreendimento ao lado, de responsabilidade da incorporadora Cyrela.

Segundo a empresa, depois de restaurado, o imóvel fará parte do complexo final do empreendimento. "O ocorrido só atrasa o compromisso do restauro", diz, em nota.

A Cyrela afirma que a prioridade agora é apurar o que provocou o incêndio e garantir que o projeto possa ser continuado em segurança.

Também em nota, a Associação de Moradores de Perdizes lamentou o incêndio e afirmou que vai acompanhar os desdobramentos para garantir que ocorra a reconstituição do patrimônio imóvel danificado.

"Informamos aos moradores do bairro e da cidade de São Paulo que a AmoraPerdizes também vai acompanhar de perto as investigações em busca do esclarecimento das causas e responsáveis por este lamentável acontecimento. Esperamos que todos os recursos sejam mobilizados para que os responsáveis por este patrimônio do bairro reconstruam o imóvel, preservando o seu valor histórico", traz trecho da nota.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) bloqueou trechos das ruas Dr. Homem de Melo e Cardoso de Almeida. Os agentes desviaram o trânsito pelas ruas Cardoso de Almeida, Itapicuru e Traipu. O trânsito foi liberado mais tarde.

A SPTrans informou que quatro linhas de ônibus foram desviadas desde as 5h15 —as mudanças continuavam até por volta de 17h30.

Linhas afetadas:

175P/10 Metrô Santana - Ana Rosa

875P/10 Metrô Barra Funda - Metrô Ana Rosa

975A/10 Vl. Brasilândia - Metrô Ana Rosa

875A/10 Aeroporto - Perdizes

Desvios no sentido Sumaré:

Para a linha 875A/10: normal até a rua Cardoso de Almeida, rua Itapicuru, rua Cons. Fernando Torres, rua Atibaia, rua Dr. Adriano Largura, rua João Ramalho, rua Traipu, rua Gustavo Teixeira, rua Zequinha de Abreu, rua Cardoso de Almeida, rua Cauibi, rua Monte Alegre, rua Dr. Homem de Melo, prosseguindo normal.

Para as linhas 175P/10, 875P/10 e 975A/10: normal até a rua Cardoso de Almeida, rua Traipu, rua Gustavo Teixeira, rua Zequinha de Abreu, rua Cardoso de Almeida, prosseguindo normal.

Desvio no sentido Barra Funda:

Para as linhas 175P/10, 875P/10 e 975A/10: normal até a rua Cardoso de Almeida, rua Caiubi, Rua Traipu, prosseguindo normal.