Incêndio atinge aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atinge um galpão do aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (18). Até o momento não há informações sobre feridos ou mortos nem cancelamentos ou atrasos de voos.

Na redes sociais, moradores publicaram imagens da densa fumaça escura vista de diversos bairros da cidade e de outros municípios, como Duque de Caxias.

O Corpo de Bombeiros informou que foi chamado às 13h46 através do quartel da Ilha do Governador e depois acionou mais nove quartéis para dar conta do fogo, entre eles os grupamentos de operações aéreas e suprimento de água.

Em nota, o órgão disse que não foi acionado oficialmente pela administração do aeroporto, pelo número 193, e que a brigada de incêndio do Galeão "tentou combater as chamas sem o apoio da corporação, permitindo que o fogo se alastrasse".

"O Corpo de Bombeiros soube do incêndio graças à busca ativa nas diversas mídias e com isso conseguiu chegar a tempo de isolar as chamas no local aonde iniciaram, afastando o risco de propagação para a área da Base Aérea", diz o comunicado.

O RIOgaleão, por sua vez, afirma que "a brigada do aeroporto atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros" para combater o incêndio, que atinge um módulo de um galpão localizado próximo ao terminal de cargas.

O aeroporto negou que o incidente tenha impactado voos e entregas: "A concessionária informa que não há impactos na operação de pousos e decolagens, tampouco na movimentação e integridade das cargas de importação e exportação do aeroporto".