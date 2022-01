Incêndio afeta torre do shopping RioSul em Botafogo, no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma torre do Shopping RioSul, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, teve um registro de incêndio na manhã desta quarta-feira (12). Militares do Corpo de Bombeiros do quartel do Humaitá foram acionados às 9h02 para apagar o fogo, contido às 11h08.

Segundo a corporação, as pessoas que estavam no local foram evacuadas em segurança e não houve feridos. Ainda não se sabe o que teria ocasionado as chamas.

Em vídeo, que circula as redes sociais, é possível observar fumaça saindo do alto do prédio.

Em nota, O RioSul informou que o fogo ocorreu no 35º andar da torre e que "a ação foi rápida".

"O shopping ressalta ainda que realizou imediatamente o procedimento de evacuação e que o prédio já foi liberado pelo Corpo de Bombeiros, exceto o 35º andar", diz comunicado.

A perícia está sendo conduzida pelos administradores da sala.