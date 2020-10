Imigrantes tem lentidão na saída para o feriado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista que desce para a Baixada Santista pela rodovia dos Imigrantes enfrenta lentidão na saída para o feriado do dia de Finados. Segundo a concessionária Ecovias, às 19h30 havia congestionamento provocado por excesso de veículos entre os km 19 e 20, em Diadema.

Por volta de 17h, a situação na Imigrantes era ainda mais difícil, com lentidão entre os kms 41 e 43 e do km 48 ao km 53. A operação descida 7x3 no Sistema Anchieta-Imigrantes começou às 15h. Nessa configuração, as duas pistas da Anchieta e uma da Imigrantes são reservadas para quem vai sentido litoral. Apenas uma pista da Imigrantes é destinada à subida para a capital.

A Ecovias estima que até 375 mil veículos deixem a capital rumo à Baixada Santista no feriado prolongado.

Por volta das 19h, a rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, apresentava boas condições de tráfego segundo a concessionária responsável pela via. Já a Dutra tem lentidão nas pistas expressa e local sentido Rio de Janeiro, na altura de Guarulhos.

Na Ayrton Senna, o motorista enfrentava problemas às 19h30 no sentido interior do km 17 ao km 28, próximo ao acesso à avenida Jacu-Pêssego. Na Fernão Dias foi registrada lentidão por 3 km às 18h40 na altura do km 82, na saída de São Paulo.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes também tem congestionamento na saída da Grande São Paulo. às 19h30, a Bandeirantes estava com tráfego lento do km 4 ao km 53, em Jundiaí (58 km de SP). No mesmo horário, o motorista encontra problemas na Anhanguera, ainda na capital, entre os km 17 e 23. A via voltou a ter lentidão em Jundiaí, do km 52 ao km 55.

A Castello Branco apresentava excesso de veículos na pista sentido interior, por volta de 19h40, na região de Barueri (30 km de SP), entre os km 19 e 24. Na Raposo Tavares, no mesmo horário, o tráfego na saída de São Paulo estava normal.

Abre e fecha Na capital, 15 dos 16 sacolões municipais da cidade vão abrir no domingo e na segunda. A exceção é o de São Miguel Paulista, na zona leste. Entre os mercados municipais, a maioria permanecerá fechada na segunda. Os únicos que abrirão são os do Pátio do Pari, Pirituba, Teotônio Vilela e Vila Formosa. No domingo, que ficarão fechados são: Cantareira, Lapa, Pátio do Pari, Pinheiros e São Miguel.

As agências bancárias não abrirão na segunda-feira. Quem tiver contas com vencimento para o dia 2 de novembro poderá pagá-las no dia seguinte sem aplicação de multa. O Poupatempo também ficará fechado no feriado, mas estará de portas abertas no sábado (31).

Na área da saúde, os prontos-socorros, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) 24h permanecerão funcionando sem interrupção.