Imigrantes tem 3 km de lentidão no sentido SP nesta quarta-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às 8h desta quarta-feira (4), a rodovia dos Imigrantes ainda registrava três quilômetros de lentidão no sentido capital, segundo informações da concessionária Ecovias.

O fluxo está parado do km 54 a km 51, devido ao alto fluxo de veículos.

Até a noite de ontem (3), eram registrados 19 quilômetros de lentidão, do km 70 ao km 51.

A rodovia Anchieta, no sentido litoral, apresenta lentidão do km 60 ao km 61 por causa de um desvio em razão de obras. Nas demais rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista, o fluxo está normal, de acordo com a Ecovias.

A operação está em 5x5, com três pistas da Imigrantes, mais duas pistas da Anchieta no sentido litoral, e três pistas da Imigrantes, mais duas pistas da Anchieta no sentido capital.

Até a noite de terça, além dos 19 quilômetros de lentidão na Imigrantes, outras rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes, no sentido capital, também apresentavam lentidão. Na Anchieta, os motoristas encontravam tráfego lento do km 55 ao km 50; na Padre Manoel da Nóbrega, do km 272 ao km 274; e na Cônego Domênico Rangoni, do km 250 ao km 254.

Por volta da meia-noite, no sentido litoral, o trânsito estava parado na Imigrantes do km 37 ao km 40; na Anchieta do km 32 ao km 40; e na Padre Manoel da Nóbrega do km 281 ao km 280. Também havia tráfego lento na interligação, do km 8 ao km 1, sentido litoral.