Imagens mostram homem rendido ser baleado por PM em Vitória (ES)

Ainda de acordo com a secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) do Espírito Santo, a vítima tinha sido detido oito vezes pela polícia, entre 2012 e 2019 por crimes de porte ilegal de arma de fogo, ameaça, desacato ou resistência à ação policial e tráfico de entorpecentes.

A secretaria também informou que foram apreendidas as armas dos dois militares que aparecem no vídeo e que eles foram afastados das funções.

No vídeo obtido pela TV Gazeta, o homem com as mãos levantadas é Wellington da Silva Dias. Ele é atingido pelos disparos mesmo após se render.

