Igrejas de SP fazem quermesses drive-thru para vender chá do padre e bolo de Santo Antônio

RIBEIRÃO PRETO (FOLHAPRESS) - Ao som de músicas típicas, os carros passam lentamente pelo entorno da Igreja Matriz de Santo André, param e os pedidos, já feitos antes por aplicativos acessados a partir de QR Code e pagos por modalidades como o Pix, são entregues.

É assim, com uma quermesse drive-thru -e também com delivery-, que as tradicionais festas juninas estão sendo celebradas em igrejas de São Paulo e de outros estados em meio ao segundo ano da pandemia de Covid-19.

Com o objetivo de obter recursos para os trabalhos assistenciais desenvolvidos pelas igrejas ou mesmo para pagar contas do dia a dia dos templos, como água e energia elétrica, voluntários têm trabalhado nas adaptações das festividades de Santo Antônio, no último dia 13, São João (dia 24) e São Pedro (dia 29), também com a intenção de não deixar as tradições serem esquecidas.

A Igreja Matriz de Santo André, por exemplo, está fazendo em todos os finais de semana de junho quermesses drive-thru.

Os fiéis fazem pedido por telefone, WhatsApp ou internet, pagam via transferência bancária e passam no local, das 19h às 21h, para retirar produtos como fogazzas, sanduíches de calabresa, chá do padre (bebida quente feita com leite condensado, amendoim e canela), vinho quente e canjica, a sobremesa deste final de semana.

Se preferirem, a quermesse também atende via delivery, mas a maior parte dos consumidores opta por buscar suas compras.

"Na maioria das vezes o pessoal está buscando. Estão cansados de ficar em casa e querem dar uma volta, preferem buscar. Por isso, criamos alguns entretenimentos", disse Vanessa Mascaro Siribeli, coordenadora da pastoral da comunicação.

Para entreter os compradores enquanto aguardam na fila a retirada de suas compras, músicos com instrumentos como acordeão e violão foram escalados para embalar ritmos juninos que os frequentadores dedicam a alguém, como familiares ou amigos.

"Os carros passam pela barraca da música e, enquanto pegam suas compras, ouvem as músicas. Deu muito resultado semana passada, por causa do Dia dos Namorados e o dia de Santo Antônio."

A Paróquia Santo Antônio, em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo), também optou por uma quermesse drive-thru, em duas edições, dias 12 e neste sábado (19), das 17h às 21h.

Nas duas datas, foram disponibilizados aos consumidores três kits, que custam R$ 80, R$ 150 e R$ 200. O mais barato é composto por 16 itens: cachorro-quente, lanche de pernil, mini pizza, caldo, curau, pé de moleque (2), paçoquinhas (2), amendoins (2), quentão, espetinho de morango, pedaço de "bolo de Santo Antônio", ragu de linguiça e doce de abóbora. Já o mais caro tem 38 itens.

Os recursos arrecadados serão destinados à pastoral que atende 120 famílias carentes de Ribeirão.

Na capital, a Igreja São José do Mandaqui marcou um drive-thru junino para este sábado com o objetivo de oferecer um combo composto por caldo (verde ou mandioquinha), bebida (quentão ou vinho quente) e sobremesa típica por R$ 15.

A data foi escolhida, segundo conta o padre Edimilson da Silva, como forma de homenagear São José, cujo dia é celebrado em 19 de março.

"Instituí na paróquia uma celebração no dia 19 de cada mês dedicada a São José. Procuramos associar a questão da espiritualidade, das pessoas que vêm participar, e nesse contexto da pandemia a procura por bençãos parece que se acentuaram, com o drive-thru. E tem sido para nós um grande desafio, já que a igreja não estava habituada a trabalhar assim", disse o padre, que assumiu a igreja em dezembro, em plena pandemia.

O religioso disse que foi preciso que a igreja se reinventasse e criasse algo que pudesse contribuir para o lado financeiro das atividades desenvolvidas.

"As pessoas têm vontade de participar das festividades do mês junino, porque são muito tradicionais, mas não temos como fazer algo com participação popular como antes. Tanto que antes eram feitas a festa do padroeiro, em março, chás beneficentes, noite de pizza. Com as restrições, não estão ocorrendo", afirmou Silva.

Outros eventos juninos com drive-thru serão realizados neste sábado e domingo (20) na paróquia Santo Antonio Pimentas, em Guarulhos, e na igreja São Pedro do Tremembé, na capital. Na São Pedro, o cardápio inclui lanches de pernil, panquecas, pastéis de sete sabores e doces.

O resultado financeiro obtido nos eventos híbridos, com compras virtuais e retiradas em drive-thru, tem sido inferior ao das quermesses presenciais pré-pandemia, mas organizadores afirmam que, diante da situação, o retorno está sendo positivo.

"Com a pandemia, até as igrejas estavam fechadas, não entrava nada. Por isso, até que estamos tendo um bom retorno, mas é muito abaixo do que era antes", disse a coordenadora da pastoral de Santo André.

Segundo ela, além de pagar custos como água, energia elétrica e funcionários, a igreja tem mais de 200 famílias cadastradas na ação social e 400 migrantes.

"A verba é destinada à compra de cestas básicas e também aluguéis de alguns casos específicos de migrantes. Também estamos com a campanha do agasalho e a pessoa, quando passa para retirar seu pedido [da quermesse], se quiser levar um agasalho também ajuda muito."

Os eventos com drive-thru também acontecerão em outros estados e até mesmo em julho, como é o caso da Igreja São Roque, no Rio, que fará seu "arraiá" no dia 10 do próximo mês. As vendas dos kits, que custam R$ 20 (quatro produtos) e R$ 35 (seis), começaram no dia 12 na secretaria paroquial.

Já em Goiânia, a festa da paróquia São Judas Tadeu acontecerá neste domingo e no dia 27, com galinhada, pamonha, caldo, pastéis, doces e bebidas.