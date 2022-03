Ignorado na zona sul, Carnaval bomba no centro do Rio

Em nota, a Fecomércio afirmou que o comércio abriria sem restrições nesta terça e quarta-feira (2), graças a um acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, acertado em 4 de fevereiro.

Para o psicólogo Manoel Ferreira, 37, o Carnaval deste ano está sendo transformador, por ocorrer mesmo com veto do governo.

No centro do Rio, por sua vez, o clima era totalmente diferente. Desde a noite de sexta-feira (25) diversos cortejos ocorreram, inclusive sob a observação de policiais militares e guardas municipais.

"Não me sinto segura em ir a blocos. Ouvi muitas histórias de gente indo em festas particulares, entendo a necessidade das pessoas em se divertir, mas acho que isso pode gerar uma nova onda [do vírus]. Então, fico preocupada e prefiro ficar distante", afirmou.

Assim como ela, a técnica administrativa Cecília Milioni, 59, definiu que sua terça de Carnaval seria mais leve. Moradora de Copacabana, ela só tinha um plano: ficar sentada lendo um livro no calçadão e distante do tumulto.

A cozinheira Vanessa Ferreira, 25, escolheu passar seu feriado e folga de uma forma mais calma. Ela e sua amiga Letícia Bueno, 24, nutricionista, tomaram café da manhã no Forte de Copacabana e estavam a caminho do Parque Lage.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.