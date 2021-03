Idosos reclamam de falta de informação sobre segunda dose em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Idosos que estão sendo vacinados contra a Covid-19 na cidade de São Paulo reclamam da falta de informação sobre a segunda dose do imunizante e dizem que o cartão de vacinação entregue a eles não possui a indicação da data e que os atendentes não sabem informar direito a data exata.

A norma prevê que todas as pessoas que estão sendo vacinadas saiam com a indicação para segunda dose no cartão que está sendo entregue.

Mas não foi o caso de Gessy de Oliveira Filinto, 90 anos. Segundo sua filha, Vera Filinto, 60, após a primeira dose no drive-thru do estádio do Pacaembu (zona oeste), no dia 8 de fevereiro, uma atendente entregou o cartão sem data. "Disseram apenas que ia ser divulgada [a data da segunda dose]."

Elas voltaram ao local em 25 de fevereiro. Porém, disseram que a segunda dose não estava disponível. Nesta terça (2), 22 dias após a idosa ser imunizada pela primeira vez, ela recebeu o reforço no clube Hebraica (zona oeste). "Só descobri indo aos postos perguntando."

O caso é o mesmo de Edair Borborema, 88, que tomou a vacina no dia 11 de fevereiro, no Pacaembu. Sua mulher, Filomena, 75, que o acompanhou, disse que foi informado que seria preciso buscar a data da segunda dose no site da prefeitura ou na imprensa. Ele ainda não recebeu o reforço

OUTRO LADO

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde disse que o correto é assinalar a data da segunda dose no cartão. "Todos os colaboradores têm a orientação para definir o prazo do retorno. Ou seja, preencher a data da segunda dose", afirmou.

A gestão Bruno Covas (PSDB) disse que os casos relatados são pontuais. E indicou para quem ter dúvida acessar o site Vacina Sampa.