Idosos esperam até 13 horas em fila da vacina em Belford Roxo, no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLAHPRESS) - Dezenas de idosos e seus parentes enfrentaram fila para conseguir tomar a vacina da Covid-19 em Belford Roxo, na baixada fluminense, do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (16). Eles tentavam conseguir uma senha para a primeira dose do imunizante. Havia relatos de pessoas que esperaram na fila até 13 horas pela senha.

Em outras cidades fluminenses, também ocorreu aglomeração por conta da vacina. Em Duque de Caxias, terceira maior cidade do estado, filas quilométricas e aglomerações em postos de vacinação foram formadas após ter sido prometido imunizantes contra a Covid-19 a toda a população acima dos 60 anos no dia 6.

Em Belford Roxo, a vacinação nesta terça abrange idosos a partir de 71 anos. "Essa fila é uma falta de humanidade. Cheguei aqui às 5h30 para conseguir uma senha para minha sogra de 71 anos. Havia idosos com muletas. Só deram 50 senhas. Não conseguimos," conta a rodoviária desempregada Carla Souza, 38.

Segundo Carla, que buscou o posto de saúde no bairro Parque São José, a sua sogra tem comorbidades, pressão alta e fibromialgia nos olhos, e estava muito ansiosa para tomar a vacina.

"Pedi uma explicação ao funcionário do posto que me mandou reclamar com o secretário de saúde. Isso é um absurdo. Uma falta de respeito. Tinha umas 140 pessoas na fila para apenas 50 senhas", disse ela, que postou o momento da confusão em uma rede social.

No vídeo publicado por ela, há pessoas dizendo que estavam na fila desde às 21h da noite anterior. Ela conta que o posto abriu às 7h desta terça-feira e que as senhas acabaram em questão de minutos.

"Na fila, vimos pessoas com idades mais elevadas que estavam lá pela terceira vez e não conseguiram a senha. Tinha gente dizendo que ia desistir de tomar a vacina", conta Souza.

Já a manicure Angela Alves, de 41 anos, disse ter chegado à fila do posto de saúde do Parque Amorim às 21h30 da noite anterior. O posto de saúde abriu às 8h desta terça-feira e ela saiu do local por volta das 9h. Na véspera, ela havia tentado uma senha para o pai, de 71, mas não conseguiu.

"É muita humilhação. Tinha idosos que estavam eles mesmos na fila. As pessoas mais novas emprestavam as cadeiras para eles que se revezavam. Às 18h30 da segunda-feira já tinha uma pessoa sentada em uma cadeira na fila esperando pela senha", conta a manicure.

Ela conseguiu a senha número 15 para o pai dela de 71 anos, mas lamenta pelos outros idosos que não conseguiram se vacinar. Segundo ela, a segunda dose da vacina foi marcada para o dia 8 de abril. Também houve tumulto na Policlínica Neuza Brizola, no centro.

Por meio de nota, a Prefeitura de Belford Roxo informou que a partir desta quarta (17), está suspensa a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em todas as policlínicas de Beldord Roxo. O município irá garantir apenas a segunda dose para as pessoas que já se imunizaram na primeira etapa.

"A procura aumentou porque os municípios vizinhos (incluindo o Rio) estão sem vacina e exigem também comprovante de residência. Belford Roxo não adota esta prática, pois entende que o Sistema Único de Saúde é universal. Isso propiciou o aumento da procura das doses no município", diz nota da prefeitura.

Sobre a aglomeração na Policlínica Neuza Brizola, a prefeitura alegou que funcionários da unidade, com auxílio de guardas municipais, orientam as pessoas sobre o término das senhas e pediram para que elas não se aglomerem.

"Mas muitas delas preferem continuar na fila por conta própria, dificultando assim a dispersão. Outro ponto a destacar é que a Neuza Brizola está situada no ponto central do município, que faz limite com outras cidades, como Nova Iguaçu, Mesquita e São João de Meriti, além de ficar nas proximidades da Rodovia Presidente Dutra", diz a nota.

Além da Neuza Brizola, a vacina estava sendo aplicada ainda nas seguintes Policlínicas: Wona, Heliópolis, Itaipu, Parque São José, Parque Amorim e Nova Aurora.