Idoso se empolga com realidade virtual e derruba equipamento em shopping

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quem nunca pagou um mico por causa de uma brincadeira usando a realidade virtual, atire a primeira pedra. O vídeo de um idoso saltando e caindo sobre a tela de uma atração tecnológica de um shopping de Santos, litoral de São Paulo, viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a narração de uma criança que incentiva o homem, chamando de "vô", arranca gargalhadas.

O homem, que ainda não foi identificado, coloca os óculos de realidade virtual e, incentivado pelo neto, vai caminhando por pequena plataforma no alto de um prédio. "Vai vô sem medo, você é paraquedista", começa a criança narrando o "feito" do parente. E o menino continua filmando, "O vô com o óculos VR aqui, show de bola", dispara.

A assistente de eventos passa todos os detalhes da direção a ser seguida chega a oferece a mão para ajudá-lo na reta final do percurso. O neto começa a torcer: "cai, cai, cai vô, cai" e o idoso se atira e bate com cara na tela do jogo derrubando todo o equipamento. 'Putz, vô. Nossa!", diz a criança desesperada com a situação, mas o avô tranquiliza a todos dizendo que está tudo bem.

O incidente ocorreu no Shopping Praiamar e rapidamente virou o assunto nas redes entre anônimos e famosos. "Alguém socorre o vô que eu estou morrendo", brincou a humorista Dani Calabresa.