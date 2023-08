Idoso que apontou arma para motoboys após agredir entregador é solto pela Justiça

Policiais militares estiveram no local e acalmaram os ânimos, conforme um dos policiais. No entanto, um vídeo registrado por uma pessoa que passava pela via e que mostra Sanches relatando as agressões viralizou e chegou a outros motoboys.

O motoboy Guilherme Sanches disse à reportagem que havia ido até uma residência nas proximidades da avenida Nossa Senhora das Mercês, no Sacomã, para realizar a entrega de uma refeição a uma mulher vizinha do idoso.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um idoso de 70 anos preso após uma confusão com motoboys na tarde de terça-feira (22) no Sacomã, na zona sul de São Paulo, teve a liberdade concedida durante audiência de custódia nesta quarta-feira (23). O homem chegou a apontar uma arma na direção dos motociclistas e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e disparo de arma de fogo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.