Idoso fica preso com carro na neve e sobrevive uma semana comendo biscoitos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um idoso ficou com seu carro preso embaixo de uma nevasca nos Estados Unidos e sobreviveu uma semana à base de alguns salgadinhos e biscoitos. Ao ser resgatado, as enfermeiras se surpreenderam com a vitalidade dele.

Jerry Jouret, 81, partiu no dia 24 de fevereiro de sua casa em uma montanha na Califórnia com destino a Nevada, mas não chegou. Com isso, sua família acionou as autoridades.

O idoso achava que poderia vencer a nevasca e resolveu mudar a rota, mas acabou soterrado. Conforme a CNN, ele não estava tão preparado para o tempo e usava apenas um casaco. No carro, tinha alguns salgados e biscoitos, além de uma espécie de cobertor leve e uma toalha.

Seu neto Christian contou à imprensa que por vezes o avô tinha de ligar o carro para se aquecer, mas evitava fazer isso muitas vezes por medo de acabar com a gasolina e com a bateria, fato que aconteceu no terceiro dia.

Quatro dias depois do desaparecimento, o Gabinete do Xerife do Condado recebeu alguns avisos sobre a possível localização, mas a tempestade de neve fez adiar as buscas. Só no dia 2 de março que a região onde ele estava foi encontrada. Pelos helicópteros, oficiais notaram um carro e um braço acenando.

Bem, o idoso foi transportado para um hospital e teve alta na mesma noite. "Acima de tudo: se alguém ficar preso, não perca a esperança. Alguns de nós pensamos que ele era um caso perdido. Nunca desista de ter esperança. O corpo humano é incrível pelo que pode suportar", opinou o neto à CNN.