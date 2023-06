Idoso é preso por fala racista a clientes negros no DF

"Profunda desaprovação em relação ao incidente de racismo". O restaurante publicou nota de posicionamento no Instagram e repúdio o episódio ocorrido no estabelecimento: "Lamentamos profundamente que um de nossos clientes tenha sido uma dessas vítimas. Queremos deixar claro que essa atitude não reflete os valores e princípios que defendemos e que estamos tomando medidas para garantir que isso não ocorra novamente".

Mesmo diante da PM, o idoso repetiu insistentemente a frase "A carne negra é a mais barata", e alegou se tratar de uma música. No entanto, ele não faz citação à Elza Soares, que tem uma música chamada "A Carne" justamente com o trecho que o idoso gritou. Mas a música que tocava no local era "Banho de Lua", hit de Celly Campello.

"A carne preta é a mais barata", grita o idoso, mais de uma vez, em uma gravação no local. O caso ocorreu na noite do último domingo (4).

Um homem de 48 anos e uma mulher de 58 receberam ameaças e ofensas racistas. Eles estavam no restaurante Maiorca Gastrobar, localizado na Setor de Mansões do Lago Norte da capital federal, quando um idoso de 70 anos começou a ofendê-los. Sua identidade não foi divulgada pela polícia.

