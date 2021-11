Identificado mais um corpo da tragédia da Vale em Brumadinho (MG)

O IML segue no momento com procedimentos para identificação de número entre 20 e 30 partes de corpos encontrados na área atingida pela lama da barragem da Vale em Brumadinho, segundo informações da polícia

Antes do anúncio desta quarta-feira, a identificação mais recente havia sido informada no dia 6 do mês passado, a da funcionária da Vale Angelita Cristiane Freitas de Assis, que tinha 37 anos à época da tragédia. Ela era técnica em enfermagem do trabalho e sua identificação também foi feita por exames de DNA.

Antes, as equipes do IML (Instituto Médico Legal) de Minas Gerais tentaram identificar a vítima pela arcada dentária, mas isso não foi possível.

