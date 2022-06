Identificada mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG)

Antes desta terça, a última vítima identificada pela Polícia Civil tinha sido o engenheiro de produção Luis Filipe Alves, que tinha 30 anos à época do rompimento da barragem. Funconário da Vale, ele era de Jundiaí, no interior de São Paulo.

O rompimento da barragem causou a morte de 270 pessoas. Com a identificação do auxiliar de sondagem, quatro vítimas da tragédia ainda seguem desaparecidas.

