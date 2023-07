ICQ, popular nos anos 1990, concentra grupos de pornografia infantil

Como mostrou a Folha de S.Paulo , o canal que a ONG mantém para receber denúncias de violações de crimes e direitos humanos na internet registrou 23.777 relatos de 1º de janeiro a 31 de abril deste ano, em comparação com 14.005 no primeiro quadrimestre de 2022.

Neste ano, a ONG Safernet registrou um aumento de 70% no número de notificações de imagens de abuso e exploração sexual infantil (a chamada "pornografia infantil") no Brasil nos quatro primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2022.

Segundo ela, os usuários atraem as pessoas interessadas nesse tipo de conteúdo em grandes redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook. Na sequência, elas são encaminhadas para as plataformas menores, como o ICQ.

As comunidades recebem dezenas de novos membros diariamente -que também vão sendo deletados ao longo do dia. Chega-se a esses grupos através de links divulgados em outras redes sociais mais famosas, como Facebook e Instagram, em mecanismos de buscas, como o Google.

As imagens criminosas são oferecidas e comercializadas livremente em grupos que reúnem milhares de usuários no aplicativo. O Ministério da Justiça confirmou que as denúncias contra o programa estão sendo analisadas pela Polícia Federal.

