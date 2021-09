Ibirapuera, lotado, tem movimento de verão e fila de 1h30 por bike

Pernambucana de Lajedo, a vendedora Ivanilda da Silva, 57 anos, 37 deles trabalhando no Ibirapuera, onde fez do parque seu "playground" particular para criar os dois filhos, anda animada com as transformações realizadas sob a nova direção.

Com a concessão do parque à Urbia, cerca de 30 mil metros quadrados de área verde foram recuperados somente de março para cá. Receberam grama nova, por exemplo, espaços que antes eram de terra e de antigas calçadas, segundo explica Samuel Lloyd, diretor da Urbia.

A ciclovia demarcada dentro do Ibirapuera estende-se por um faixa de aproximadamente 3 km. Passa pelo lago, pela praça da Paz, perto do prédio da Bienal e pela Marquise (que está interditada).

"Está um dia tão lindo. É um passeio democrático, tranquilo e saudável. Pedalando pelo parque, me pareceu que tem mais gente de bike do que a pé", disse ela.

"Queria pedalar com os meus dois filhos. Por isso, não me importei em esperar por mais de uma hora e meia", contou a empresária Tassiana Neves, 33, moradora dos Jardins, área nobre da capital paulista.

A partir do mês que vem, serão, ao todo, 600 veículos disponíveis para locação dentro do parque Ibirapuera.

Cintra avisa que o aluguel é feito diariamente das 8h às 19h -o usuário pode devolver a bicicleta até as 20h. Existe um projeto para agilizar o aluguel das bikes por meio de um aplicativo. "Há uma grande concentração de pessoas usando a internet dentro do parque", explica.

Supervisor de esportes da Urbia, a empresa gestora do parque, Marcelo Cintra, 43, também estava surpreso com tamanha procura. "A gente passou por um longo período de confinamento. Além de estar ligada à memória afetiva das pessoas, a lembranças de infância, a bike proporciona esse movimento de liberdade", disse ele.

O preço varia de R$ 10 (individual) a R$ 20 (triciclo família) por hora. As bikes estão distribuídas em cinco pontos espalhados pelo parque, mas o localizado no portão 4 é, até o momento, o único que aceita pagamento, além de cartão, também em dinheiro e Pix.

Hoje, a frota é composta por 227 bicicletas divididas em cinco modelos: individual, triciclo infantil, adulto, família e as "handbikes", destinadas a pessoas com deficiência.

Foi o primeiro fim de semana de estreia do IbiraBike, novo serviço para aluguel de bicicletas. A procura foi alta. Por volta das 14h30 deste sábado, ao menos cem pessoas estavam na fila à espera de uma bike que se encaixasse no seu perfil.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Teve piquenique em família sob a sombra fresca das árvores, meninas de biquíni deitadas em cangas estendidas na grama, paulistanos com seus inseparáveis cachorros e teve, sobretudo, muita gente andando de bike neste sábado (4) quente, no parque Ibirapuera, um dos refúgios verdes mais concorridos de São Paulo.

